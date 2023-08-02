Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şile sahilinde bulunan top mermileri fünyeyle patlatıldı

İstanbul Şile sahilinde tespit edilen top mermileri denizde kontrollü şekilde imha edildi.

Fotoğraf: AA

Sofular Halk Plajı’nda, 28 Temmuz’da yüzmek için denize giren bir kişinin ihbarı üzerine Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerince denizde yapılan tarama sonucu bulunan patlamamış top mermilerine ilişkin çalışma başlatıldı.


Ekipler, işaretlenen alanda belirlenen 28 patlamamış top mermisinden sekizini bir süre önce Şile Savcılığı kararıyla karaya çıkarıldı.

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından top mermilerinin kontrollü şekilde imhası için gerekli hazırlıklar yapıldı. Jandarma, sabah saatlerinde yapılması planlanan patlatma öncesinde 1,2 kilometrelik alanı boşalttı.

Sahile yakın evlerde yaşayanların da tahliyesinin ardından SAS ekipleri, sualtında bulunan top mermilerinin tamamını fünyeyle birbirine bağladı.

Patlamanın etkisiyle deniz suları yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi.

Şile sahili boşaltıldı: En az 28 adet patlamamış top mermisi bulundu

SON HABERLER

Prof. Aslanoğlu: Enflasyona endeksli süper bono gelebilir

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, tasarruf sahibine enflasyon üzerinde getiri sağlayacak bir enstrüman sunulmasını beklediğini söyledi. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltti. Böylelikle enflasyon tahmini 2,6 katına çıkarıldı. Yüzde 8,8 olan 2024 beklentisi yüzde 33’e, yüzde 5 olan 2025 beklentisi yüzde 15’e yükseltildi. Böylesine bir enflasyon tablosu karşısında tasarruf sahiplerinin dövize […]