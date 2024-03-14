İzmir’in Seferihisar ilçesinde, kulübesini yakarak ‘Şila’ adlı köpeği öldüren sanık Ömer Faruk Baki’ye dört yıl hapis cezası verildi.
Seferihisar ilçesinde 13 Ekim 2022’de demir kafesli bir kulübenin yakıldığı, içindeki köpeğin öldüğünün tespiti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Baki gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan sanık ikinci duruşmada, tahliye edilmişti.
Sanık, karar duruşmasında mütalaadaki suçlardan iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakim, iyi hal indirimi uygulayarak sanığın cezasını bir yıl sekiz aya düşürmüştü.
Avukatlar kararı istinafa taşımıştı. İstinaf da eksik ceza tayini gerekçesiyle hükmü bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.
AA’nın haberine göre Seferihisar 2’nci Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Baki katılmadı, salonda taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık avukatının ek süre talebi, mahkeme tarafından reddedildi.
Mahkeme, Baki’ye toplam dört yıl hapis cezası verdi. Sanık hakkında tutuklama kararı da verildi.