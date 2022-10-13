Kulübesinde köpeği yakarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Şila isimli Pitbull cinsi köpek demir kafes içinde bulunan ahşap kulübesinde yakılarak öldürüldü. Köpeği öldürmekle suçlanan Ö.F.B. isimli zanlı ise tutuklandı.

Turabiye Mahallesi’nde dün Furkan P.’nin sahibi olduğu, Şila isimli iki buçuk yaşındaki dişi köpek, eve 10 metre uzaklıkta yeşil alandaki demir kafes içinde bulunan ahşap kulübesindeyken yanıcı madde dökülüp ateşe verildi.

Kafesin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarı çıkamayan köpeğin yanarak öldü.

AA’nın aktardığına göre olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yapılan araştırma sonucu şüphelinin Ö.F.B. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.