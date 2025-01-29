Siirt belediyesine kayyım atandı

Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş’a hapis cezası verilmesi gerekçesiyle Vali Kemal Kızılkaya belediyeye kayyım atandı.

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Dün Alağaş’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezası verilmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın Siirt Belediyesi’ne kayyım atanmasına ilişkin açıklaması şöyle:

“Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’ın Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/113 Esas ve 2025/23 karar sayılı dosyasında ‘PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçunda altı yıl üç ay hapis cezası alması nedeniyle;

Alağaş Anayasa’nın 127’nci maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”