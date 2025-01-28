Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş'a hapis

Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş’a altı yıl üç ay hapis cezası verildi.
Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Alağaş’ın avukatları müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini istedi.
Ardından kararını açıklayan mahkeme, Alağaş’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezası verdi.