Sigarayla mücadele için yapımcılar devreye sokulacak

Sağlık Bakanlığı, sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması için yapımcılarla işbirliğine gidecek.

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Bakanlık, tütünle mücadelede geleneksel ve dijital medya alanlarında yürüttüğü farkındalık kampanyalarını artırmayı planlıyor.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, şunları söyledi: “Tütünle mücadelede toplumun bütün kesimlerini yanımıza alarak süreci daha etkin hale getirmek istiyoruz. Yapımcıları, medya temsilcilerini ve toplumun her ferdini bu mücadelede bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.”

Eylem planı şöyle: