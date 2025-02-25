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Yaramazlara biraz batar!

Sigarayla mücadele için yapımcılar devreye sokulacak

Sağlık Bakanlığı, sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması için yapımcılarla işbirliğine gidecek.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bakanlık, tütünle mücadelede geleneksel ve dijital medya alanlarında yürüttüğü farkındalık kampanyalarını artırmayı planlıyor.


Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, şunları söyledi: “Tütünle mücadelede toplumun bütün kesimlerini yanımıza alarak süreci daha etkin hale getirmek istiyoruz. Yapımcıları, medya temsilcilerini ve toplumun her ferdini bu mücadelede bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.”

Eylem planı şöyle:

  • Dizi ve film yapımcılarıyla işbirliği yaparak tütün kullanımının özendirici unsurları azaltılacak.
  • Gençlere ve çocuklara yönelik özel programlar geliştirilecek.
  • Sosyal medya platformlarında etkili görsel ve videolarla bilinçlendirme kampanyaları düzenlenecek.
  • Sağlık merkezlerindeki ekranlar aracılığıyla tütünün zararlarına dair anlık mesajlar paylaşılacak.
  • Sağlık okuryazarlığı eylem planı hayata geçirilecek.
  • Bilboardlar, metro ve tramvaylarda tütün karşıtı mesajlar yer alacak.
  • Sağlık profesyonelleri ve STK’larle ortak çalışmalar yürütülecek.
  • Kamu spotlarıyla toplumun her kesimine ulaşılacak.

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