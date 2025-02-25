Sigarayla mücadele için yapımcılar devreye sokulacak

Sağlık Bakanlığı, sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması için yapımcılarla işbirliğine gidecek.
Bakanlık, tütünle mücadelede geleneksel ve dijital medya alanlarında yürüttüğü farkındalık kampanyalarını artırmayı planlıyor.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, şunları söyledi: “Tütünle mücadelede toplumun bütün kesimlerini yanımıza alarak süreci daha etkin hale getirmek istiyoruz. Yapımcıları, medya temsilcilerini ve toplumun her ferdini bu mücadelede bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.”
Eylem planı şöyle:
- Dizi ve film yapımcılarıyla işbirliği yaparak tütün kullanımının özendirici unsurları azaltılacak.
- Gençlere ve çocuklara yönelik özel programlar geliştirilecek.
- Sosyal medya platformlarında etkili görsel ve videolarla bilinçlendirme kampanyaları düzenlenecek.
- Sağlık merkezlerindeki ekranlar aracılığıyla tütünün zararlarına dair anlık mesajlar paylaşılacak.
- Sağlık okuryazarlığı eylem planı hayata geçirilecek.
- Bilboardlar, metro ve tramvaylarda tütün karşıtı mesajlar yer alacak.
- Sağlık profesyonelleri ve STK’larle ortak çalışmalar yürütülecek.
- Kamu spotlarıyla toplumun her kesimine ulaşılacak.