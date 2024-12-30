Araştırma: Bir dal sigara ömrü 20 dakika kısaltıyor

Britanya’da yapılan bir araştırmaya göre bir dal sigara içmek ortalama yaşam süresini yaklaşık 20 dakika kısaltıyor.

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University College London’dan (UCL) British Doctors Study ve 1996’dan bu yana kadın sağlığını araştıran Million Women Study grubundaki araştırmacılara ait.

‘Bir paket yedi saat kısaltıyor’

‘Journal of Addiction’ dergisinde yayınlanan araştırmaya göre içilen her bir sigara ömür süresini yaklaşık 20 dakika kısaltabilir. Buna göre 20 adet sigara içeren her paket yaşam süresini yaklaşık yedi saat azaltıyor.

Araştırmacılar günde 10 sigara içen bir kişinin 1 Ocak’tan itibaren sigarayı bırakması halinde 8 Ocak’a kadar yaşam süresinin bir gün kısalmasının önüne geçebileceğini tespit etti.

Bu kişi sigara içmemeyi sürdürdüğü takdirdeyse 5 Şubat’ta yaşam süresinin bir hafta, 5 Ağustos’taysa bir ay kısalmasının önüne geçebilir. Bu da bir yılda yaşam süresinin 50 gün kısalmasının engellenebileceği anlamına geliyor.

‘Sigarayı bırakmayanlar yaşam sürelerinden ortalama 10 yıl kaybediyor‘

Araştırma yazarlarından Sarah Jackson “Sigarayı bırakmayanlar, yaşam sürelerinden ortalama 10 yıl kaybediyor” dedi.

Jackson şöyle devam etti: “Bazı insanlar yaşlılığın kronik hastalıklar ya da engellilikle geçtiği gerekçesiyle hayatlarının birkaç yılını kaçırmanın önemli olmadığını düşünüyor. Ancak sigara içmek hayatınızın sağlıksız dönemlerini kısaltmıyor. Orta yaşlardaki sağlıklı yıllarınızdan götürüyor.”