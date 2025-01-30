Şiddet faili cezaevinden şikayetçi oldu, Barış Yarkadaş'a soruşturma açıldı

Eşine şiddet uyguladığı için tutuklanan S.A. cezaevinden şikayetçi oldu, eski CHP’li vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş’a soruşturma açıldı.

Fotoğraf: X

S.A. ilk gözaltına alındığında ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı. Yarkadaş bunu 10 Haziran 2024’te ‘Kadına şiddetin artık cezası yok!’ başlıklı yazısıyla eleştirmişti.

Ardından sürece Aile Bakanlığı müdahil olmuş, S.A. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Damga‘nın haberine göre S.A. cezaevinden Yarkadaş’ı şikayet etti.

Avukatı, Yarkadaş’ın ‘müvekkilinin özel hayatının gizliliği’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğini’ iddia etti. Şikayet üzerine Yarkadaş’a soruşturma açıldı.

Yarkadaş, Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nde “Her iki iddianın da somut bir dayanağı yoktur. Kadına yönelik şiddeti haber yaptım ve kamuoyuna duyurma görevimi yerine getirdim” diye ifade verdi.

Eski CHP’li vekil, haberi X’ten “Sonunda bu da oldu” ifadesiyle paylaştı.