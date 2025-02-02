Sıçanlar, ABD'de 27 milyar dolar zarara neden oluyor: Peki sayıları niye artıyor?

Sıçanlar, ABD’de yılda 27 milyar dolar (yaklaşık 963 milyar 495 milyon lira) zarara neden oluyor. Bilim insanlarına göre şehirlerdeki sıçan sayısının artmasının nedeni iklim değişikliği.

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Kemirgenler sağlık riski, altyapıya zararı ve gıdaları kirletmeleri nedeniyle kentlerde büyük risk üretiyorlar. ABD’de yılda yaklaşık 27 milyar dolar zarara neden oldukları tahmin ediliyor.

Independent‘ın haberine göre şehirlerde sıçan sayısının artmasının iklim değişikliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Richmond Üniversitesi’nden Jonathan Richardson ve ekibinin çalışmasına göre ABD’de 13 şehirle Toronto, Tokyo ve Amsterdam’daki sıçan sayısının verilerini inceleyen araştırmacılar iklim değişikliğinin sıçan sayısını artırdığını gözlemledi.

Science Advances’ta yayınlanan çalışmaya göre sıçanların en fazla arttığı kentler şöyle:

Washington

San Francisco

Toronto

New York

Amsterdam

ABD’nin başkentinde sıçan sayısı yüzde 300 arttı.

Euronews’ün haberine göre en kötü etkilenen yerlerden biri olan Kanada’daki Toronto’da şehir sakinlerinin ‘kusursuz bir fare fırtınası’ yaşadığı belirtiliyor.

Ülkenin en büyük haşere kontrol şirketi Orkin’in baş bilimcisi Alice Sinia şunları söyledi:

“Toronto sokaklarında yürüdüğünüzde, ayaklarınızın altında, kanalizasyon sisteminin derinliklerinde farelerle dolu yerler görürsünüz.”

Bilim insanları sıçanlar gibi küçük memelilerin kış mevsiminde kapalı yerlere sığındığını ve yiyecek aramaya daha az vakit ayırdığını söylüyor.

Fakat sıcaklıkların artması etrafta dolaşabilecekleri ve üreyebilecekleri zaman aralığının genişlemesine neden oluyor.

Kanada’daki Simon Fraser Üniversitesi’nde kentlerdeki sıçanlar üzerine çalışan Kaylee Byers araştırmanın iklim değişikliğiyle fare popülasyonları arasındaki bağlantıyı saptayarak ‘türünün ilk örneği’ olduğunu söyledi.