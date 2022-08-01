Sıcaktan bunalan patililer için giyilebilir vantilatör

Japonya’da bir giyim markası sıcaktan bunalan kedi köpekleri rahatlatmak amacıyla giyilebilir mini vantilatörler üretti.

Fotoğraflar: Reuters

Tokyo merkezli Sweet Mommy’nin ürettiği file kumaştan yapılmış üzerine pille çalışan bir yaklaşık 80 gramlık bir vantilatör var. Reuters’ın aktardığına göre veterinerlerle işbirliği yaparak üretilen giysi hayvanların üzerine hava üfleyerek sıcak yaz günlerinde serinlik yaratmayı amaçlıyor.

Hamile giyim markasının kurucusu Rei Uzawa chihuahua (şivava) cinsi köpeğini gezdirirken sıcaktan bunaldığını ve yorulduğunu görünce böyle bir giysi üretme fikri aklına gelmiş.

Yağmur mevsiminin haziran sonunda bitmesiyle başkent Tokyo’da başlayan dokuz günlük sıcak hava dalgasında termometreler 35 dereceyi gösterdi.

Ürün satışa çıkalı üç hafta olmasına rağmen yaklaşık 100 sipariş alan Uzawa fiyatının 9 bin 900 yen (1300 lira) olduğunu söyledi.