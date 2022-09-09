Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin raporuna göre ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak yağış yerini güneşli sıcak günlere bırakacak.

Haftalık Hava Tahmini

(9 – 15 Eylül 2022)

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/lQkXnwgLKO — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 8, 2022

Haftalık tahmin raporuna göre kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.