‘Shell’de Kadın Enerjisi’yle dört yılda 5 bin 300 kadına istihdam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın himayesinde İŞKUR işbirliğiyle 2018 yılında başlatılan ‘Shell’de Kadın Enerjisi‘, kadınların istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışmasını teşvik ediyor.

“Sektörde cinsiyet eşitliği açısından önemli bir dönüşümü başlattık”

Shell’de Kadın Enerjisi’nin dördüncü yılında kaydettikleri başarılardan memnuniyetini dile getiren Shell&Turcas CEO’su Emre Turanlı şunları söyledi: “Shell’de Kadın Enerjisi, bizim için bir proje değil, operasyonlarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Erkek yoğun akaryakıt sektöründe cinsiyet eşitliği açısından önemli bir dönüşümü başlattık. Kadınlar birbirinden cesaret, istasyonlar ise birbirinden ilham aldı. Kadın istihdamındaki artışın, hizmet kalitesine de olumlu yansımaları oldu. Böyle bir dönüşüme öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Şimdiden hedeflerimizin üzerinde istihdam rakamlarına ulaştık. Bu motivasyonla ‘mesleğin kadını erkeği olmaz’ demeye ve kadınlara istihdam yaratmaya devam edeceğiz.”