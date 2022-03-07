‘Shell’de Kadın Enerjisi’yle dört yılda 5 bin 300 kadına istihdam

İcra kurulunun yüzde 50’sini kadınların oluşturduğu Shell&Turcas, akaryakıt sektöründe kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla Mart 2018’de başlattığı ‘Shell’de Kadın Enerjisi’nin 4’üncü yılında akaryakıt istasyonlarında 5 bin 300 kadına istihdam sağladı. 2023 için belirlenen 5 bin kadın istihdamı hedefi şimdiden aşıldı.
Shell, 1923’ten beri yol emniyeti, inovasyon, çevre, engelsiz yaşam, kadın istihdamı ve eğitim alanlarında Türkiye’nin sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın himayesinde İŞKUR işbirliğiyle 2018 yılında başlatılan ‘Shell’de Kadın Enerjisi‘, kadınların istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışmasını teşvik ediyor.
“Sektörde cinsiyet eşitliği açısından önemli bir dönüşümü başlattık”
Shell’de Kadın Enerjisi’nin dördüncü yılında kaydettikleri başarılardan memnuniyetini dile getiren Shell&Turcas CEO’su Emre Turanlı şunları söyledi: “Shell’de Kadın Enerjisi, bizim için bir proje değil, operasyonlarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Erkek yoğun akaryakıt sektöründe cinsiyet eşitliği açısından önemli bir dönüşümü başlattık. Kadınlar birbirinden cesaret, istasyonlar ise birbirinden ilham aldı. Kadın istihdamındaki artışın, hizmet kalitesine de olumlu yansımaları oldu. Böyle bir dönüşüme öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Şimdiden hedeflerimizin üzerinde istihdam rakamlarına ulaştık. Bu motivasyonla ‘mesleğin kadını erkeği olmaz’ demeye ve kadınlara istihdam yaratmaya devam edeceğiz.”
KEDV’i desteklemeye devam ediyoruz
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çeşitli projelerde işbirliği yaptıkları Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nı desteklemeye devam ettiklerini de vurgulayan Turanlı şöyle devam etti: “1986 yılından bu yana eşitsizliklerin ve yoksulluğun var olmadığı bir toplum hayalini gerçekleştirmek için kadınların güçlenerek yaşamlarını, toplumlarını ve dünyayı dönüştürebilmeleri amacıyla çalışan KEDV bünyesindeki kadınların hazırladıkları lavanta kutularını satın alarak, yenilenen istasyonlarımızın karşılama masasında konumlandırıyoruz. Bu ve benzeri çalışmalarımızı büyüterek sürdüreceğiz.”
Akaryakıt sektöründe bir ilk
Türkiye’deki faaliyetlerinin 100’üncü yılı 2023’e kadar istasyonlarında 5 bin kadına istihdam yaratmayı hedefleyen Shell&Turcas, projenin dördüncü yılında bu hedefi aştı, akaryakıt istasyonlarında şimdiden 5 bin 300 kadına istihdam yarattı.
Shell’de Kadın Enerjisi kadın istihdamına sağladığı katkılar nedeniyle, Milli İstihdam Seferberliği, Sürdürülebilir İş Ödülleri-Kadının Güçlendirilmesi, Felis Ödülleri, Kadın Dostu Markalar ödülü gibi birçok ödülün de sahibi oldu. Shell’de Kadın Enerjisi ayrıca, Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (ESKAR) Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu’nun yayınladığı ‘İş Yaşamında Kadın, Covid-19 Sürecinde Farklı Sektörlerde Analiz‘ adlı kitapta, örnek uygulama olarak yer aldı.