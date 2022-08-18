‘She-Hulk’ yıldızı: Çekimlerde varlığından bile haberdar olmadığım yerlerimi incittim

Marvel sinema evreninin yeni dizisi ‘She-Hulk: Attorney at Law‘un kötü karakteri Titania’yı canlandıran Jameela Jamil çekimler sırasında ‘akla hayale gelmeyen yerlerini incittiğini’ anlattı.

Fotoğraf: Marvel

Jamil Disney+’da dün gösterime giren dizinin önceki gün ABD Kaliforniya’da yapılan prömiyerinde Entertainment Tonight’ın sorularını yanıtladı.

Kendi aksiyon sahnelerini çektini belirten Jamil rolü için jiu jitsu ve kung fu dersleri aldığını anlattı. Dövüş sahnelerinden varlığından bile haberdar olamadığı yerlerini incittiğini söyleyen Jamil “Muhtemelen burasını sansürlemek zorunda kalacaksınız ama anüsümde bir kasımı incittim” dedi.

Ardından ‘menajerimin kalbi durmuş olabilir’ diye şaka yaptı.

Seyricinin karakterinden nefret etmesini istediğini anlatan 36 yaşındaki Jamil, insan üstü güce sahip sosyal medya influencer’ı Titania’nın derininde özgüvensizlikler olan biri olarak tanımladı.

Dizide ‘dişi-Hulk’ rolünde Tatiana Maslany var. Hulk namıdiğer Bruce Banner’ıysa Marvel evrenin diğer yapımlarında olduğu gibi Mark Ruffalo canlandırıyor.