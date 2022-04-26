Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe maçından 2,5 milyon lira kazandı

Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımı, ülkesindeki savaş mağdurlarına destek amacıyla Fenerbahçe’yle oynanan özel maçtan 5 milyon grivna (2,5 milyon lira) gelir elde edildiğini açıkladı.
Shakhtar Donetsk’in sosyal medya hesabından 19 Nisan’da İstanbul’da oynanan özel maçtan elde edilen geliri paylaştı. Fenerbahçe’den, “Barış için her zaman yan yana” yanıtını verdi.
Fenerbahçe, ‘Ukrayna’da barış’ için başlatılan ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamındaki özel maçta karşılaştığı Shakhtar Donetsk’i 1-0 yenmişti.
Geliri savaş mağdurlarına bağışlanan karşılaşmayı 11 bin 781 biletli taraftar izlemişti.