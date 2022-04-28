Sezonun ilk kirazı için sembolik açık artırma

Türkiye’nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 700 liradan alıcı buldu.

Fotoğraflar: AA

Kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Şehzadeler ilçesinde hasat başladı. Sancaklıbozköy Mahallesi’nde ürünlerini toplayan üreticiler, ‘Cristobalina’ cinsi kirazları alım merkezine götürdü.

Sezonun ilk ürününün alım merkezine gelişi nedeniyle tören düzenlendi.

Üretici Metin Koyuncu ile Halil İbrahim Koca’nın hasat ettiği yaklaşık 40 kilogram kiraz için sembolik açık artırma yapıldı.

Tüccarların kilosuna 600 lira, üreticilerinse 1000 lira teklif verdiği açık artırmada 700 liraya uzlaşma sağlandı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kentte kiraz üretiminin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, “Mevcut alanlarda verimi artırarak, yeni alanları ihdas ederek tıpkı üzümde, zeytinde olduğu gibi bu alanda da Türkiye’de ilk iki sırada yer alabiliriz. Ben Manisa üreticisinin bunu başarabileceğini düşünüyorum” dedi.

Gerçek fiyat değil, amaç ödüllendirmek

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de açık artırmada anlaşılan rakamın ürünün gerçek fiyatı olmadığını, kirazı üreten ilk çiftçiyi ödüllendirmek amacıyla sembolik fiyatla alım yapıldığını söyledi.

Açık artırmada satılan ilk kirazın Ankara Hali’ne gönderileceği belirtildi.