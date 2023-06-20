Sezar’ın öldürüldüğü alan ziyarete açıldı: Bvlgari’nin katkılarıyla

İtalya’nın başkenti Roma’nın merkezinde, Largo Angentina Meydanı’nda bulunan ‘Kutsal Alan’, bugünden itibaren ziyaretçilere açıldı. Tarihi M.Ö. 3. yüzyıla dayanan alanda dört antik tapınağın yanı sıra antik Roma lideri Jül Sezar’ın suikasta uğradığ yerin kalıntıları da var.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, 1926-1929 yılları arasında inşaat çalışmalarında keşfedilen bölgeye girişler kısıtlıydı ve son yıllarda bu alan bir barınağın bakımını üstlendiği kedilerin mekanıydı. Ancak Roma Belediyesi, İtalyan lüks moda evi Bvlgari’nin finansmanıyla alanı turistik ziyarete açtı. Kutsal Alan’a giriş için bilet ücreti 5 avro.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, “Yükseltilmiş yürüyüş yolları sayesinde, ziyaretçiler tam anlamıyla tarihe dalabilecekler ve tarihi izlerin katmanlarını görebilecekler’’ dedi.