Sevilay Yılman: Turist gelecek diye gariban vatandaşa kepengini indirtmenin bedeli olmalı

Geçen ay Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın açıklamasına göre 2021’de hedef 34 milyon turist ile 23 milyar dolar gelir.

İyi rakam.

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Ancak o rakama ulaşalım derken esnafın anasından emdiği sütü burnundan getirmek ne kadar adil?

Turist gelsin tabii…

Gelmesin demiyoruz da onlar gelecek diye gariban vatandaşa kepengini indirtip, 18 gün boyunca dört duvar arasına mahkum etmenin de bir bedeli olmalı!

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O nedenle, hiç kusura bakılmasın…

Esnafın; “Mekanı kapatan parasını da öder!” isyanı yerden göğe kadar haklı bir isyandır.

Ayrıca…

Gün gibi ortada ki; Aşı ile ilgili ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Kaç arkadaşımın ikinci doz randevusunun erteleme aldığına şahidim.

Merak ediyorum…

Yoğun bir biçimde aşının yapılamadığı bir gerçeğimiz varken…

18 günlük bu yarım yamalak, göstermelik kapatmanın sonucunda vaka ve ölüm sayıları nasıl düşecek?

Sevilay Yılman’ın yazısı