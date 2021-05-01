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Yaramazlara biraz batar!

Sevilay Yılman: ‘Tam’ değil, ‘yarım’ bile denemez mevcut duruma

Çünkü zaten yayımlanan 43 maddelik genelgede öyle olamayacağı belliydi.

Neredeyse tüm fabrikaların, inşaatların ve üretim yapan tesislerin, bankaların ve birçok şirketin açık olduğu ve buna bağlı olarak tüm toplu taşımanın işler halde olduğu bir durumu “tam kapanma” olarak adlandırmak zaten abesle işgaldi.

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Tam” değil, “yarım” bile denemez mevcut duruma.

Zaten demiştim kapanma öncesi kaleme aldığım yazıda…

Bir daha diyeyim; Bu kapanma iki gün önceki uygulamaların biraz daha sıkılaştırılmasından başka hiçbir şey değil!

Sevilay Yılman’ın yazısı

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