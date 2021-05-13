Sevilay Yılman: Kapatma yasakları gereği kesilmiş tüm cezalar yok sayılmalı

O araçların içerisine doluşmuş insanların hiçbirinde maske filan olmadığını gördüm.

Hoş küçücük bir otomobile 5 kişi tıkış tıkış binmişse, maske ne yapacak!

Reklam

Nasıl koruyacak?

Uzatmayayım… Sonra tabii döndüm sosyal medyaya…

Ve bizim evin önünden geçen araçların İsrail Konsolosluğu’nun önünde durduğunu ve o araçların içindeki insanların da araçlarından inip günlerdir devam etmekte olan kapanma yasaklarını hiçe sayarak dip dibe, omuz omuza, protesto gösterisi yaptıklarını gördüm.

Reklam

O an işte aklıma nedense kapatmanın ilk günlerinde Datça’daki evinin hemen önündeki denize daldığı için ya da evinin önünde arabasını hortumla yıkadığı için ya da biraz uzaktaki markete gittiği için 3 bin 150 TL ceza yiyen vatandaşlar geldi.

Yalan yok içim cız etti. Çünkü kanun kanundur. Kişiye, sebebe, duruma göre fark göstermez, gösteremez!

Kusura bakılmasın ama her ne sebep olursa olsun kapatma yasaklarına uymadığı için ceza kesilmiş vatandaşın artık o cezayı mahkemeye taşıyıp şikayet etmesi anasının ak sütü gibi helaldir!

Ancak bence buna gerek kalmamalı. Vatandaş boşu boşuna mahkeme koridorlarına taşınmadan bu iş çözülmeli.

Bugüne kadar kapatma yasakları gereği kesilmiş tüm cezalar yok sayılmalı.

Sevilay Yılman’ın yazısı