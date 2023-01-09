Sevilay Yılman: HDP’nin ‘altılı masa’ adayını koşulsuz destekleyeceğine inanmak saflıktı

En başından bu yana HDP’nin kendi adayıyla seçime gideceğini iddia eden ve hatta bu yüzden TV programlarında, özel sohbetlerde “Hayır aday çıkarmayacak!” ısrarında bulunanlarla gereksiz tartışmalara girmek zorunda kalan biri olarak şunu söylemek istiyorum;

“Siyaset yapmak ayrı okumak ayrı bir yetenek! Maalesef bazı zamanlar doğru okuyamıyorsunuz ve bu yüzden de analizleriniz de, yol haritalarınız da hep gümlüyorsunuz!”

HDP’nin iktidarın karşısında konum almış olmasını koşulsuz bir biçimde 6’lı Masa’nın/İttifakın çıkaracağı ortak adayı destekleyeceğine bağlamak aşırı saflıktı.

Üzgünüm ama Pervin Buldan’ın son yaptığı açıklamayla şaşkınlığa düşmeniz ve HDP’nin bu kararını AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na zımni destek şeklinde yorumlamanızın sebebi de ne yazık ki bu aşırı saflığınızdan kaynaklı bir durum.

Sevilay Yılman’ın yazısı