Sevilay Yılman: Binlerce insan öyle ya da böyle mağdur edilmiş bu sistemle

Reklamlarıyla çok sık karşılaştığım ve ortak sloganları; “Sizleri faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için varız” olan “Bilmen ne evim”, “Çiçek evim”, “Can evim” gibi değişik adlarla kurulmuş şirketlerin işleyişi hakkında hiçbir bilgim yoktu.

Merak da ediyordum aslında koca devlet bankalarının dahi düşük faiz kullanarak beceremediklerini sıfır faizle bu şirketlerin nasıl yerine getirdiklerini ama bir türlü eğilme imkanım olmamıştı.

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İki gündür o alan üzerine yoğunlaşınca tabii…

İnanamadım duyduklarıma, okuduklarıma filan.

Hele hele; “Şikayet Var” adlı platformda yazılanlar…

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Binlerce insan öyle ya da böyle mağdur edilmiş bu sistemle.

Ve çoğu da mağduriyetinin giderilmesi için yasal mercilere müracaat etmiş.

Ancak neredeyse hiçbiri sonuç alamamış.

Alınamaz da zaten…

Çünkü maalesef yıllardan beridir aynı sistemle yürüyen bu alanda da yasal bir denetim yok.

Sevilay Yılman’ın yazısı