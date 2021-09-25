Sevilay Yılman: Akşener’in sessizliğini bozan gelişmeler oldu

Ben bu krizin emarelerini günler önce yazmıştım zaten.

CHP tarafı fazla nobran bir tavır sergiliyordu Kemal Bey’in Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda.

Bir ittifakın parçası, paydaşı, ortağı olduklarını unutup rastgele bir tutum sergiliyorlardı.

Akşener ise vaktinde CHP Lideri’nin girişimi, cesareti, kararlılığı, jesti ile bugünkü noktada olduğunun farkında olup, vefa gösterip…

Sessiz kalmayı yeğliyordu…

Ancak sanırım son günlerde o sessizliği bozan gelişmeler oldu.

Oldu ki; daha 1 hafta öncesine kadar kendisi de Cumhurbaşkanı adayı olmayı arzu eden bir lider olarak son dakika böyle bir çıkış yapmayı uygun buldu.

Sevilay Yılman’ın yazısı