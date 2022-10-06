Sevgilisiyle öpüştükten sonra hastanelik oldu: Alerjisi tutmuş

Sosyal medya platformu Tiktok’ta Janella Gonzalez isimli bir kadın, sevgilisiyle öpüştükten sonra alerjik reaksiyon göstererek hastanelik oldu. Dudağı şişen Gonzalez, “Artık erkeklerle öpüşmek bile güvenli değil” dedi.

27 yaşındaki Gonzalez paylaştığı videoda, sevgilisiyle öpüşüp uyuduktan sonra sabah dudağı şiş uyandığını ve hastaneye gittiğini söyledi. Alerjik reaksiyon gösterdiğini öğrenen Gonzalez, kabuklu deniz canlılarına karşı alerjisi olduğunu ama o gece hiç yemek yemediğini belirterek, alerjiyi neyin tetiklediğini bulmak için uğraştığını aktardı.

Sevgilisine buluşmalarından önce herhangi bir deniz ürünü yiyip yemediğini soran Gonzalez, erkek arkadaşının o gün kızarmış karidesli pilav yediğini söylediğini belirterek, “Artık erkeklerle öpüşmek bile güvenli değil. Kendinizi kollayın” dedi.

Gonzalez’in paylaşımına çok sayıda kullanıcı benzer bir durumu yaşadığını ifade etti. Bir kullanıcı gönderiye, “Arkadaşımın kız kardeşi düğün sabahı karpuz yedikten sonra nişanlısını öptü ve onun çok alerjisi var. Düğünü iptal etmek zorunda kaldılar” yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı “Kocamın deniz tarağına alerjisi olduğunu tam olarak böyle öğrendik” dedi.