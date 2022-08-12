Sevgilisi tarafından aldatılan kadın gazeteye ilan verdi: Artık bütün kasaba senin pislik olduğunu biliyor

Avustralya’da bir kadın sevgilisinin sadakatsizliğini gazeteye verdiği ilanla duyurdu.

Queensland eyaletinde yayımlanan yerel gazetelerden Mackay and Whitsunday Life’a verilen tam sayfa ilanda şu ifadeler yer aldı: “Sevgili Steve, umarım o kadınla mutlusundur. Şimdi bütün kasaba senin nasıl sadakatsiz bir pislik odluğunu biliyor. Jenny. Not: Bu ilanı senin kredi kartınla ödedim.”

Gazeteyse ilanla ilgili soru yağmuruna tutulduklarını belirterek, bunlarla ilgili şu cevapları yayımladı:

*Steve’in kim olduğunu bilmiyoruz ama belli ki çok yaramazlık yapmış.

*Jenny’yle ilgili detay vermeyeceğiz.

*Söz konusu kredi kartını kullanmadık.

İlanın internet üzerinden verildiği ve ilanı veren kişiyle ödeme için kullanılacak kartın üstündeki isim birbirini tutmayınca karttan ücretin çekilmediği söylendi.

Whitsundays bölgesinde yayımlanan gazetenin 50 bin okura ulaştığı bildirildi.