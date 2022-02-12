‘Sevgi bağı hormonu’ oksitosinle dünyayı barışçıl bir yer haline getirmek mümkün mü?

‘Sevgi bağı hormonu’ olarak bilinen oksitosinle dünyayı barışçıl bir yer haline getirmek mümkün mü?

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği‘nin Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz’un katılımıyla düzenleyeceği etkinlikte bu sorunun yanıtını aranacak.

Kadın hareketi temsilcileri, akademisyenler ve gazetecilerin katılacağı etkinlik Sevgililer Günü’nün kutlandığı hafta 15 Şubat’ta 11.00-13.00 saatlerinde online olarak düzenlenecek ve YouTube’dan da canlı olarak izlenebilecek.

Ekinlik linki: https://us02web.zoom.us/j/88623161175?pwd=SWV5cUV4OU9IWlRMMXJUdit1VjA5QT09

Meeting ID: 886 2316 1175

Passcode: 116580

Elif Vatanoğlu Lutz kimdir?

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz, Asya’nın Nobel’i olarak bilinen ve dünya barışına katkıda bulunan kişilere verilen Gusi Barış Ödülü’nü Türkiye’den alan ilk kadın. Oksitosin Tıp ve Sanat Platformu’nu kuran Lutz, ‘sevgi bağı hormonu‘ olarak bilinen oksitosin hormonuyla ilgili farkındalığın artması ve bu farkındalığın ırkçılıkla mücadelede toplumsal terapi amaçlı kullanılmasına yönelik çalışmalarıyla biliniyor. Lutz, SES Yılın Kadınları 2021 ödülleri sahiplerinden biri.

SES nedir?

SES, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak üzere ve bu sayede dünyada eşitliğin, barışın hâkim olduğu bir düzen için dayanışmayı desteklemek üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Dernek aktif vatandaşlığı destekleme misyonuyla eşitlik ve dayanışma değerlerini savunan, bu doğrultuda projeler geliştiriyor. SES, kadının eşitlik mücadelesini dijital medyada sürdürmek üzere SES Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu adlı dijital kadın haber sitesini yayınlamakta.