Sessiz Tepe serisinin yeni oyunları ve filmi, korku sevenler için geliyor

Japon oyun şirketi Konami, dün gece gerçekleştirdiği lansmanda, Silent Hill (Sessiz Tepe) korku serisinin yeni dört oyun ve bir filmini duyurdu.

Türkiye saatiyle 00.00’da başlayan Silent Hill: Transmission (buluşma) lansmanında Konami yetkilileri, yeni oyun ve filmlerden daha önce gösterilmemiş görüntüler yayımladı.

Lansmanın öne çıkanları, hayranların uzun süredir beklediği Silent Hill 2 ‘remake’ ve 2006’daki ilk filmin yönetmeninin çekeceği serinin üçüncü filmi oldu.

Silent Hill: Return to Silent Hill (Film)

İlk Silent Hill filminin yönetmeni Christophe Gans, serinin üçüncü filmi olacak ‘Return to Silent Hill’ ile geri dönüyor. Detaylar şimdilik gizli tutulsa da Konami daha sonraki bir tarihte proje hakkında daha fazla bilgi vermeyi vaat ediyor.

Silent Hill 2

Serinin hayranlar tarafından en çok sevilen oyunu olan Silent Hill 2, Blair Witch ve The Medium gibi korku oyunlarıyla tanınan Polonyalı oyun yapımcısı Bloober Team’in elinden çıkacak. Ekip, orijinal Team Silent sanatçıları Masahiro Ito ve besteci Akira Yamaoka’nın yardımıyla oyunun orijinal dünyasına sadık kaldıklarını söylüyor.

Silent Hill 2 PlayStation 5 ‘exclusive’ (sadece PS5’e özel) olarak duyuruldu, fakat PC’ye de çıkacak.

Çıkış tarihi bilinmeyen oyunda, Silent Hill kasabasından gizemli bir mektup gönderen ölü karısını arayan James Sunderland’in hikayesini yeniden göreceğiz. Konami ve Bloober, yeni teknolojiler kullanılarak tamamen elden geçirilmiş ve 4K olarak sunulan bir oyun vadediyor.

Silent Hill: Townfall

No Code Studios (Stories Untold) ve yayıncı Annapurna Interactive tarafından geliştirilen yeni bir yan oyun olan proje, Silent Hill serisine yeni bir bakış getirmeyi planlıyor. Annapurna, hikaye tabanlı, gizemli ve atmosferik oyunlarıyla biliniyor.

Silent Hill f

Açıklanan bir diğer yeni oyun ise Silent Hill f. 1960’ların Japonya’sında geçen bu anlatı odaklı spin-off, Higurashi ve Umineko gibi görsel romanlar yaratan ünlü Japon yazar Ryukishi07 tarafından yazılacak.

Oyun, Silent Hill’in psikolojik, doğaüstü gizemlerine odaklanacak.

Silent Hill: Ascension

Dünyanın dört bir yanındaki katılımcıların yeni bir Silent Hill hikayesinde karakterleri kontrol edeceği sürükleyici bir proje olan Silent Hill: Ascension’ı duyuruldu. Temel olarak, birden fazla platformda yayınlanacak hikaye çevrimiçi oyuncuları hedefliyor.

Silent Hill: Ascension, Genvid Entertainment, Bad Robot Games, Behvaiour Interactive ve dj2 Entertainment tarafından geliştiriliyor.