SES, ‘yeni iktidar’dan Kadın ve Eşitlik Bakanlığı istedi

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, seçimlerin ardından kurulacak yeni iktidardan ‘Kadın ve Eşitlik Bakanlığı’ kurulmasını talep etti.

Serpil Sancar – Gülseren Onanç

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hüküm sürdüğü bir toplumsal düzen kurmayı amaçlayan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, seçime 39 gün kala, 15 Mayıs tarihinde göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanı ve iktidar partilerine taleplerini dile getirmek için bir araya geldi.

Yeni iktidara yönelik kadın politikalarına dair beklentilerin, son 10 yıldır kadın haklarındaki geri gidişin ve kurumsal yıkımın onarılması sürecinde yapılması gerekenlerin paylaşıldığı toplantıda akademisyen ve yazar Serpil Sancar da bir konuşma yaptı.

Üç büyük talebi sıraladı

Toplantının açılış konuşmasını yapan SES başkanı Gülseren Onanç şunları kaydetti:

“15 Mayıs’ta göreve başlayacak yeni iktidarın kadın politikaları hakkında beklentilerimiz yüksek. Son 10 yıldır kadın haklarındaki geri gidişin ve kurumsal yıkımın onarılması sürecinde üç büyük beklentimiz var: Birincisi 39 gün sonra gelecek olan yeni baharda Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulmasını talep ediyoruz. İkinci olarak kadın sivil toplum örgütlerinin bütün karar alma ve politika üretme süreçlerine aktif olarak katılmasını ve üçüncü olarak da seçim listelerinde fermuar sistemi ile kadınların eşit temsilinin sağlanmasını talep ediyoruz.”

Serpil Sancar ise kadınlar adına siyasetçilerin konuşmasını ‘çok eril bir yaklaşım’ olarak algıladıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Dünyada kadınların siyasete katılımında nasıl fark yarattığının sayısız örneği var. Türkiye’de siyasi partiler kadınların siyasette eşit temsilinin önündeki engelleri kaldırmalı ve kadınların siyasette eşit ve aktif aktörler olması sağlanmalıdır. Cinsiyet eşitliğinin temel ilke olarak hayata geçirecek yöntemler (cinsiyet kotası, kampanya destekleri, hazine yardımları gibi) siyasal partiler ve seçim yasalarına konulmalıdır. Kadınları eşit oranda siyasal karar süreçlerine katılmalarını sağlayacak fermuar sistemi uygulanmalıdır.”