‘SES Yılın Kadınları’ açıklandı: Direnişleriyle umut oldular

Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘SES Yılın Kadınları’ ödüllerine TİP Milletvekili Sera Kadıgil, şarkıcı Gülşen, İran ve Afganistan’daki direnişçilerin de aralarında bulunduğu 19 kadın layık görüldü.

2022’de dünyadaki kadın hakları mücadelesinde veya cinsiyet eşitliği çabasında öncü, eşitlikçi ve feminist duruşuyla örnek olan, başarılarıyla kadınlara ilham veren veya sistematik baskılara direnerek dayanışmaya katkı sunan Türkiye ve dünyadan 19 kadın, halka açık oylamayla seçildi.

Kadınlara ödülleri dün Pera Müzesi’nde düzenlenen törenle verildi. Bu yıl ilki verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü 20’nci yılını kutlayan ‘Kadın Koalisyonu‘nun oldu.

Gülseren Onanç

Direniş ve umut

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, kadınlar için 2022’yi özetleyen sözcüklerin ‘direniş’ ve ‘umut’ olduğunu aktardı:

“Kadınlar savaşlara karşı, kadına yönelik sistemli şiddet ve kadın cinayetlerine karşı, Afganistan ve İran başta olmak üzere gerici iktidarların baskılarına karşı direndiler. Ağaçlarını, ormanlarını, derelerini, yeşilliklerini korumak için direndiler. Özgür ve özerk üniversiteler için direndiler. Cinsel istismara, cinsel yönelime, LGBTİ+ bireylere yapılan ayrımcılığa karşı direndiler. Düşük ücrete, mobbinge, sendika düşmanlığına karşı direndiler. Kadınlar cesaretleri, mücadele azimleri, başarıları, örnek dayanışmalarıyla memlekete ve dünyaya umut oldular. Bize bu yıl da direnişleriyle umut olan SES Yılın Kadınları’na minnet borçluyuz. SES Yılın Kadınları Ödülleri bu minnet borcunun bir göstergesidir.”

Tünelin ucundaki ışık yakın

19 kadın arasında yer alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kadın mücadelesi sayesinde uyandığını belirterek şunları söyledi:

*Ne mutlu bana sizlerden öğrendiklerimi oradaki o yaşlı, zengin hetero erkek kulübünün kafasına kafasına atabiliyorsam sizlerin sayesinde, çok teşekkür ediyorum. Bunu gerçekten boşa söylemiyorum. Beni siz uyandırdınız, beni kadın mücadelesi uyandırdı. Biraz geç oldu ama arayı kapatıyorum inşallah.

*Burada üç saattir izlediklerimize bakıyorum ve “Bu ne ya!” diyorum. Bu ne be! Nerede yaşıyoruz ya biz! İçinde yaşadığımız ülkeye bakın! Başımıza gelenlere bakın! Hakikaten içimde muazzam bir öfke büyüyor çünkü biz böyle yaşamak zorunda değiliz ya! Ne bu ülkede, ne bu dünyada biz böyle yaşamaya mahkum falan değiliz arkadaşlar.

*Bizim burada oturduğumuz üç saat içerisinde artık 107 gün 9 saat değil, 107 gün 6 saat kaldı. 107 gün 6 saat sonra biz bu erkekliğe, paraya tapan iktidarı sandığın dibine gömeceğiz. Asıl mücadelemiz de ondan sonra başlayacak. Direnin, direnin, direnin arkadaşlar. Tünelin ucundaki ışık çok yakın.

Duvarların, prangaların aramıza girmesine izin vermeyeceğiz

Şarkıcı Gülşen ödül törenine video mesajla katıldı: “Fikri hür, vicdanı hür ülkemin tüm insanları adına bu ödülü alıyorum. Duvarların, prangaların aramıza girmesine izin vermeyeceğiz.”

Ödüle layık görülen isimler şöyle:

*Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

*TİP Milletvekili Sera Kadıgil

*Kadın İşçi Direnişçileri

*Aysel Tuğluk İçin 1000 Kadın Girişimi

*Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi

*Beats by Girlz

*Rejime Karşı Direnen İranlı Kadınlar

*Taliban’a Karşı Direnen Afganistanlı Kadınlar

*Ukraynalı Göçmen Kadınlar

*Gezi’nin Kadın Tutukluları Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerdem

*Şarkıcı Gülşen

*Çevre Aktivisti Süheyla Doğan

*LGBTİ Aileleri

*SPOD Derneği

*Boğaziçi Akademisyenleri

*Süheyla Doğan

*Voleybolcu Ebrar Karakurt

*Savaş Karşıtı Rus Kadın Gazeteciler

*Hazal Sipahi





