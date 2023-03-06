Servet Yıldırım: Yüzde 5 hedeflerken yüzde 55’e sevinir olduk

Geçen hafta açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre bir önceki ay yüzde 57.68 olan yıllık tüketici fiyat enflasyonu resmi rakamlara yüzde 55.18’e geriledi. Ekim ayında yüzde 85.51 ile zirve yapan yıllık enflasyon o tarihten bu yana tam 30 puan geriledi. Bu gerilemeyi enflasyonda düşüş şeklinde yorumlamak da mümkün ama halen bulunduğumuz plato bizim bir enflasyon sorunumuz olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Geçen ay sonu itibariyle dünyadaki yaklaşık 190 ülke arasında en yüksek altıncı enflasyona sahip ülkeydik. Bizden daha yüksek enflasyona sahip Arjantin, Sudan, Suriye, Venezuela ve Zimbabwe var. Arjantin yıllardır ekonomik krizde. Sudan ekonomisi iç savaş nedeniyle uğradığı yıkımdan kurtulamıyor. Suriye’de savaş hali devam ediyor. Venezuela ağır Amerikan yaptırımları ile mücadele ediyor. Zimbabwe ise darbelerin, savaşların, insan hakları ihlallerinin, yaptırımların ve yıllardır süren hiper enflasyonun gölgesinde can çekişen bir ekonomiye sahip. Bunlar bizim beraber anılmak isteyeceğimiz ülkeler değildir ve bu lig bizim içinde yer almayı kabulleneceğimiz bir lig olmamalıdır.

Servet Yıldırım’ın yazısı