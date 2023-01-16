Servet Yıldırım: Piyasa, hükümetten kötümser

Merkez Bankası her ay düzenli olarak reel sektör ve finans sektör temsilcileri ile profesyoneller arasında anket düzenler ve sonuçları toplulaştırarak açıklar. Çok değerli bir çalışmadır, çünkü bekleyişleri yansıtır. Bu ayki sonuçlar Cuma günü açıklandı. Yılın ilk anketi olduğu için daha da önemliydi; iş dünyasının yıla bakışı hakkında da fikir verecekti. Sonuçlar piyasanın yıla girerken hükümetten daha kötümser olduğunu gösterdi.

Buna göre enflasyonun gerileyeceği ancak yine de yüksek bir seviyede kalacağı; kurun enflasyondan yavaş artacağı; cari işlemlerin 2022 kadar olmasa da yine de açık vereceği ve ekonominin yüzde 4 gibi potansiyelin ve resmi hedefin altında büyüyeceği bir yıl bekleniyor. Bu beklentileri hükümetin 2023 Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ile karşılaştırdığımızda piyasanın daha kötümser olduğu görülüyor.

Servet Yıldırım’ın yazısı