Servet Yıldırım: Ekonominin durumu iyi değil

Ekonominin durumu iki kelimeyle “iyi değil” ve bu durum rakamlara da yansıyor. “Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz,” demişti rahmetli Demirel. Biz de uzun bir süre meseleleri mesele etmedik ve ortada mesele kalmadığını sandık. Oysa meseleler orada duruyorlardı. Çözüm için meseleleri mesele etmemiz lazım.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in bu sözünü başka kaynaklardan da duydum. Söylendiğine göre rahmetli Demirel bir toplantı çıkışında kendisine “Türkiye ekonomisinin bugünkü durumunu tek kelimeyle nasıl ifade ederdiniz?” diye soran gazete muhabirine “İyi” yanıtını vermiş. Muhabir beklediği cevap bu olmadığı için şaşırınca Demirel “Eğer bana durumu iki kelimeyle ifade et demiş olsaydınız: “İyi değil” derdim” diye eklemiş.

Demirel, kendisine atfedilen bu sözü gerçekten söylemiş mi bilmiyoruz. Ama söylenmemişse bile bu söz ekonominin bugün içinde bulunduğu duruma tam oturuyor.

Servet Yıldırım’ın yazısı