Sertaç Eş: Suriye politikasının ülkemize maliyetinin varacağı noktayı kestirebilen var mı?

Türk güvenlik güçleri, ülkemizi hedef alabilecek bütün kadroları kayıt altına alıp izlemeye mi başlayacak?

Bu kadar soru yeterli. YPG için eğitilen grupların sayısı kimine göre 40, kimine göre 60 bin. Yükselen risk ve güvenlik maliyetinin farkında mıyız?

Bir diğer konu Türkiye’de bulunan Suriyeliler. 2011’den bu yana ülkemize gelen bu insanların Türkiye’ye uyumlanması için hiçbir şey yapılmadı dersek abartmış olmayız. Tek entegrasyon çalışmasını Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Yani, “Müslüman Suriyelilere Müslümanlığı yeniden anlattık…”

Türkiye’yi hedef almak isteyen örgüt ve servisler için hazır bir taban bulunduğunu, içinden küçük de olsa bazı grupların maniple edilebileceğini düşünmek uykularımızı kaçıracak cinsten…

Seçim sürecine girmiş bir Türkiye, eylem-saldırı için farklı grupların motive olmasına da yol açabilir.

11 yıldır süren yanlış Suriye politikasının ülkemize maliyetinin varacağı noktayı kestirebilen var mı?

Sertaç Eş’in yazısı