Sertaç Eş: Sürecin her aşaması tuzaklarla dolu

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın aday çıkarmasının sonuçları kime yarar? Bu sorunun zamana ve gelişmelere göre verilecek yanıtları değişebilir. Çünkü HDP üzerinde bir de kapatma davası baskısı var. Ancak bu ittifakın adayı, 6’lı masanın ortak adayına gidebilecek önemli oranda oyun yön değiştirmesine de neden olabilir. Bu durumda seçim ilk turda biter diyenler de var, tersini söyleyenler de…

HDP’nin kendi adayını çıkarması 6’lı masa içinde İYİ Parti’nin seçmeni karşısında elini rahatlatabilir. “Bakın bizim HDP ile bir ilgimiz yok, onlar kendi adaylarını çıkardı” söylemini dile getirmeleri kolaylaşır. Ancak buna bir de tüm muhalefetin çıkarları açısından yaklaşmak gerek.

Burada dikkat çekmemiz gereken bir konu daha var:

Seçimin ikinci tura kalması. Bu durumda TBMM seçimleri tamamlanmış olacak. Hangi partinin ne kadar milletvekili sayısına ulaştığı konusunda bir çekince kalmayacak. Yani siyasetin yoğun olarak kullandığı deyimle “Milli irade tecelli etmiş” olacak.

Bu koşullarda HDP ve müttefiği diğer partilerin de iki adaydan birine yönelmesi doğal. 6’lı masanın tam uyumla ve tam ittifakla ortak adayı belirleyip belirlemediği bu noktada önem kazanabilir. Bugün 6’lı masada süren tartışma ve pazarlıkların ikinci aşaması bu dönemde başlar mı? Bu tartışmalar HDP karşıtlığı da eklenerek yeni boyutlara taşınabilir mi? 6’lı masadan parti koparma arayışları gündeme gelebilir mi?

Kestirebildiğimiz kadarıyla sürecin her aşaması tuzaklarla dolu. Tüm bu nedenlerle, muhalefet başarılı olmak istiyorsa, heyecan dalgası yaratacak tam uzlaşmayla bir an önce adayını kamuoyuyla paylaşmalı.

Sertaç Eş’in yazısı