Sertaç Eş: Seçim süreci hassaslaşmaya başladı

Bir yandan da seçim süreci hassaslaşmaya başladı. Yapılacak hataların telafisi olmayacak döneme girilmiş gibi görünüyor. Parti yönetimini ve politikalarını yansıtmayan, Gürsel Tekin örneğinde olduğu gibi “kişisel görüşlerin” açıklanması daha uyumlu hale getirilebilir. Yalnızca ana muhalefet partisi değil, benzer sorunlar diğer muhalefet partilerinde de gözlemleniyor. Muhalefet, benzer söylemler konusunda kendisini topluma anlatmak, savunmak zorunda kalırsa ve bu sık sık yaşanırsa başka konulara sıra gelmez.

Sertaç Eş’in yazısı