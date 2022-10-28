Sertaç Eş: Muhalefete yeni ortak

Hüseyin Baş, son kuşak siyasetçilerden. Babası Haydar Baş’ın yaşamını yitirmesinin ardından bu göreve geldi. AKP’nin tepki çeken Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı çıkışlarına özellikle sosyal medyadan çarpıcı yanıtlar veriyor. Bu mecralarda ciddi bir popülerliğe de ulaşmış görünüyor. İzlenme, takip edilme oranları epeyce yüksek.

BTP’nin yerleşik bir oy oranı var. Geniş muhalefet cephesine katılımı durumunda kemik oyların daha da pekişeceği ve yeni birtakım oyları getirebileceği değerlendiriliyor.

BTP oylarının Karadeniz Bölgesi’nde yoğunlaşması da ayrı bir avantaj olarak düşünülüyor. Kulisleri yoklarken “İYİ Parti’nin CHP’yi dışlarken bu öneriye sıcak yaklaşım açıkladığı” yönündeki iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Bunu CHP’li Engin Özkoç, “Bu katılıma CHP de sıcak bakar” diye açıkladı.

Ayrıca, BTP lideri Baş’ın açıklamalarından önce konuyu Akşener’le Karamollaoğlu’nun müzakere ettiği duyumu da geldi.

Sertaç Eş’in yazısı