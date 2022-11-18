Sertaç Eş: Masada sular duruldu

Başörtüsüne anayasal güvence getirilmesi yönündeki AKP önerisinin nasıl karşılanması gerektiği noktasında muhalefet liderleri ortak hareket edilmesini kararlaştırdı. Bu konuda, AKP’nin getireceği önerinin incelenmesi, referandum yolunun kapatılması ve iktidarın daha çok konuyu istismar etmesine olanak tanımayacak bir tavrın geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Şimdi dikkatler 28 Kasım’daki toplantı sonrası yapılacak açıklamada. Önce muhalefetin topluma önerileri ete kemiğe bürünecek. Sonra “Kim aday” sorusunun yanıtı netleşmeye başlayacak. Bu noktada da Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler giderek zayıflıyor.

Sertaç Eş’in yazısı