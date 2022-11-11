Sertaç Eş: Altılı masada liderler artık bu yola girmeli

Gündemden hiç düşmeyen konu ise muhalefetin adayının kim olacağı… CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunda yükselen algısı halen etkisini koruyor. Ancak “başörtüsüne güvence” çıkışı ve sonrasındaki gelişmeler parti tabanında tartışılmaya devam ediliyor.

İYİ Parti lideri Akşener, kamuoyuna açık bir biçimde “Ne gereği vardı” şeklinde konuşmuştu. Ancak 6’lı masanın kulislerini yoklayınca aynı kaygıyı Akşener’in dışında diğer partilerin de taşıdığını öğreniyoruz. Komisyonlara partisi adına katılan bir yönetici, başörtüsü konusunun gündeme gelmesinin “CHP kitlesinin moralini bozduğunu” söylüyor. Değerlendirmesini şöyle sürdürüyor:

“Şimdi Erdoğan bu konuyu zamana yaymak isteyecektir. Elinden gelse anayasa değişiklik önerisini TBMM’deki bütün komisyonlarda görüşülmesini isteyecektir. Konunun olabildiğince gündemde kalmasını sağlamaya çalışacaktır. Bizim açımızdan ne kadar az hasarla atlatılırsa o kadar iyi.”

Bu tartışmalar nedeniyle kulisler, yeniden adları adaylık için geçen iki belediye başkanını tartışır duruma geldi.

6’lı masadaki sıradanlaşma riskine karşı kırılıp dökülmeleri onaracak, heyecan yaratılabilecek zaman halen var. Ama liderler artık bu yola girmeli…

Sertaç Eş’in yazısı