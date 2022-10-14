Sertaç Eş: Altılı masa yeni bir senaryoyu daha tartışıyor

Komisyonlarda yapılan tartışmalar liderler düzeyine taşınacak ancak altılı masanın kurmayları yeni döneme ilişkin birtakım senaryoları da tartışıyor.

Bunlardan en önemlisi, seçim öncesinde parti liderlerinin topluma verecekleri garantilere seçim sonrasında hangi pozisyonda sahip çıkacakları konusu. Bu konu ilk olarak her genel başkanın cumhurbaşkanı yardımcısı olması, seçim sonrasında sorumlulukların en üst düzeyde en güçlü şekilde üstlenilmesi şeklinde gündeme geldi.

Kurmaylar yeni bir senaryoyu daha tartışıyor. Buna göre altılı yapının paydaş partilerinin liderleri cumhurbaşkanı ile birlikte oluşturulacak başkanlar kurulunda yer alacak. Bu kurul devletin yönetimine ilişkin kararlar alacak, her parti en üst düzeyde temsil edilecek ve sorumluluk üstlenmiş olacak. Bu kurulda oluşacak uzlaşılar sonucunda geçiş dönemindeki kabinenin de uygulama alanları belirlenmiş olacak. Parti liderleri hem geçiş dönemini hem de Türkiye’nin her alanına ilişkin kararları ortak almış olacak.

Sertaç Eş’in yazısı