Serpil Yılmaz: Sermaye piyasalarında esen sert rüzgarlar demir kasaları patlatabilir

Bir yanda halka açık şirketlerde hisse oyunlarıyla servetlerine servet katanlar… Öte yanda kurumsal yapısına güvenerek devlete teslim ettikleri birikimleri buharlaşanlar… Bugünü “milat” kabul edebilirler. Sermaye piyasalarında esen sert rüzgarlar demir kasaları patlatabilir. Sermaye piyasalarını denetleme ve düzenleme görevi bulunan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurumsal yapısının, kötü niyetli müdahalelere açık olduğu gerçeğini; “kendisinden rüşvet isteyenleri” anlatan Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren’in sesinden tüm Türkiye duydu.

Serpil Yılmaz’ın yazısı