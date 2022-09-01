Serpil Yılmaz: Rüşvet ağı AKP çevresinde kilitlenen bir ‘boşanma davası’ Külliye’yi sarsıyor

Rüşvet ağı AKP çevresinde kilitlenen “bir boşanma davası” Külliye’yi sarsıyor. AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun 3 yıllık eşi Prof. Dr. Ünsal Ban’ın twitter hesabından yaptığı paylaşımların önü, “boşanma davasına getirilen gizlilik kararı” ile kesildiği anda sahneyi Sedat Peker aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) etrafında “ikincil bir yer altı piyasası” oluştuğu iddiaları, muhalefet partilerini harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç başvuruları yapıldı.

Serpil Yılmaz’ın yazısı