Serpil Yılmaz: Pekcan ‘kendi bakanlığına ürün satmakla’ yetinmemiş, rakiplerini eleme atakları da geliştirmiş

Pekcan “kendi bakanlığına ürün satmakla” yetinmemiş; Gümrük Tarife Cetveli’ne yapılan bir ekle pazar genişletme, rakiplerini eleme atakları da geliştirmiş.

13 Mayıs 2020’de yapılan ek; Nanoksia’nın yüzde 18 KDV ödeyen ürünler listesinden çıkartılıp, yüzde 8’lik KDV dilime girmesine yol olmuş…

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Hatırlayınız… Ticaret Bakanlığı’nın, Nanoksia Biontech’ten 507 bin 880 TL’lik dezenfektan ürünü aldığını kabul etmesi; 9 milyon TL’lik Nanoksia sattığı iddialarını yalanlaması, Pekcan’ın aynı günün gecesi (21 Nisan) “görevine son” verilmesini engellemedi.

Pekcan’a soralım; toplam Nanoksia satış cironuz ve kâr oranınız nedir?

Serpil Yılmaz’ın yazısı