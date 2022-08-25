Serpil Yılmaz: İktidarın, ‘yandaş olmayan’ öğretim üyeleriyle kavgası var

İktidarın, Türkiye’de “özerk ve demokratik üniversite” mücadelesi veren ve “yandaş olmayan” öğretim üyeleriyle kavgası var. Bunun en somut örneği Prof. Dr. Melih Bulu’nun üniversite dışından Boğaziçi Üniversitesi’ne (BOUN) rektör olarak atanması ile başlayan ve yerine gelen Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yönetiminde de devam eden akademik kıyımla yaşanıyor. BOUN’da öğretim üyelerinin ve öğrencilerin 600 gündür sürdürdüğü “KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz” direnişine katılanlar, bir bir üniversiteden uzaklaştırılıyor. BOUN Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, yönetmeliklere dayanarak aldığı bir karar neden olarak gösterilerek 22 Ağustos itibarıyla 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı. Alınan karara muhalefet partilerinden, akademi dünyasından tepkiler yağıyor.

Serpil Yılmaz’ın yazısı