Serkan Akcan: Pjanic’in kullanacağı toplar Dortmund’un kabusu olabilir

Borussia Dortmund, yeni hocası Marco Rose ile henüz ısınma turunda olmasına rağmen Bundesliga’nın ilk 4 haftasında neredeyse tüm istatistik kalemlerinin zirvesinde yer almayı başardı. Rose’nin hücum planı Erling Haaland sayesinde işliyor olsa da savunması çok kolay gol yiyor. Sakatlıklardan dolayı sezona stoperde Axel Witsel ile başlayan Dortmund 4 hafta geride kalmışken Bundesliga’nın en çok gol yiyen 3.takımı oldu. Buna mukabil 13 golle ligin en golcüsü olduğunu hatırlatmak gerek. Son Leverkusen maçında 3 kez geri düşmelerine rağmen Haaland’ın olağanüstü çabasıyla 4-3 kazanmayı başardılar. Ne var ki, Haaland’a bağımlılık gibi bir handikapları olduğunu tüm takım kabul etmiş durumda. Beşiktaş’ın karşı presle ön alanda kazanıp Pjanic ile kullanacağı toplar Dortmund’un kabusu olabilir.

Serkan Akcan’ın yazısı