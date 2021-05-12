Diken

Yaramazlara biraz batar!

Serkan Akcan: Beşiktaş riski aşırı yükselterek işi bu maçta bitirmek istemenin faturasını ödedi

İkinci yarıyla birlikte Beşiktaş topuyla tüfeğiyle beraberliği aradı. Vida öne çıkarak oynadı ve baskının artmasına yardımcı oldu. Gol de onun kazandığı topla geldi. Kulübesi neredeyse sıfır olan Sergen hoca 1-1’den sonra da Vida’yı önde tutarak riski yükseltti. Üstüne bir de Zukanovic ikinci sarıdan atılınca Beşiktaş öne doğru esnemeye devam etti. Fakat stoperler o kadar önde oynayınca savunma arkası boşluklar Karagümrük’e bir gol daha hediye etti. Bazen 1 puan sizi şampiyon yapabilir ama Beşiktaş riski aşırı yükselterek işi bu maçta bitirmek istemenin faturasını ödedi. Son hafta artık elde hesap makinası herkes gol hesabı yapacak. 

Serkan Akcan’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Tok, açın halinden anlamalı!

Türkiye’de her yıl kişi başına 93 kilogram ve toplamda 7,7 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan Gıda İsrafı Raporu’na (2021) göre dünya genelinde her yıl israf edilen gıda toplam 931 milyon ton.