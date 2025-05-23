Seria A'da şampiyon Napoli

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2024-2025 sezonu şampiyonu Napoli oldu.

Fotoğraf: @sscnapoli / X

Serie A’nın 37’nci haftasında lider Napoli, Cagliari’yi ağırladı.

Napoli, Scott McTominay ve Lukaku’nun golleriyle maçı 2-0 kazanıp şampiyonluğunu ilan etti.

Napoli ligde daha önce 1986-87, 1989-90 ve 2022-2023 sezonlarında da şampiyon olmuştu.

Şampiyonluk umutlarını son haftaya kadar taşıyan Inter’se deplasmanda Como’yu 2-0 yenmesine rağmen sezonunu şampiyon Napoli’nin bir puan gerisinde ikinci sırada bitirdi.

Avrupa’nın beş büyük liginde sona ulaşıldı

Napoli’nin şampiyonluğuyla beraber Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya birinci futbol liglerinin dahil olduğu Avrupa’nın beş büyük liginde sezonun sonuna ulaşılmış oldu.

Sırayla Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere Premier Lig’de Liverpool, Almanya Bundesliga’da Bayern Münih ve İspanya LaLiga’da Barcelona şampiyonluklarını ilan etmişti.