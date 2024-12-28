Serhat Demirel: Kedileri mutlu etmenin 5 kritik adımı var

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2025 yılına girerken, yılın son yazısında güzel bir yıl geçirmek için atacağımız adımları belirleyelim. Kedilerin insanlarla sıkı bir bağ kurabildiğini fakat bunu pek göstermediklerini biliyoruz. Bari biz onlara sevgimizi gösterelim de onların içten içe bize besledikleri duygulara karşılık verelim.

Kedileri mutlu etmenin 5 kritik adımı var. Derlediklerimi aktarayım.

Vücut diline dikkat edeceğiz: Mesela yavaşça göz kırpmak muhtemelen olumlu bir duygusal duruma işaret eder. Ama mutlu olmayan, dokunulmak istemeyen kediler donar, sizden uzaklaşır, kulaklarını düzleştirir, tıslar, ya da son çare olarak tırmalar veya ısırır. Kuyruğunu dikleştirip size gelen kedi dostça sinyal verirken sallanan kuyruk rahatsızlık belirtisidir.

Sağlıklı bir ortam sağlayacağız: Bunun da kendi içinde 5 adımı var. Kedilerin korktuklarında geri çekilebilecekleri güvenli bir alan. Günlük aktivitelerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için ayrılmış alan. Avlanmayı simüle eden oyuncaklar. Kedilerle etkileşime girerken onun tavrına göre hareket etmek. Ve istenmeyen uyarıcılardan (ağır koku, yüksek ses) arındırılmış bir ortam.

Kum kabını temizleyeceğiz: Buranın temizliği size angarya gibi gelebilir ancak kediler için buranın temizliği çok önemli. Temiz bir tuvalet, tuvaletini yapmadan önce ve sonra burada biraz vakit geçirmeyi seven kediler için çok kritik. Unutmayın, buranın pisliği, ileride kediniz için sağlık sorunlarına da yol açabilir.

Odanın durumuna dikkat edeceğiz: Birden fazla kedileri olanlar için bu not. İnsanlar kediler birbirleriyle kavga etmediğinde aralarının iyi olduğunu düşünüyor ancak kediler arasındaki uzun bakışmalar, kum kabı, mama kabı kullanımını engellemek gibi durumlar gerginliğe işaret eder. Bu gerginlikleri iyi okuyup önlem almak şart.

Kedileri ve diğer hayvanları güvende tutacağız: Bazı insanlar kedilerini serbest bırakıyor ve hem evde hem dışarıda bir hayat yaşamalarını sağlıyor. Bu güzel bir şey ama kedilerin avcılığı da doğal hayattaki bazı türleri tehlikeye atabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor.

Serhat Demirel’in yazısı