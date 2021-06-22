Sergen Yalçın, bir yıl daha Beşiktaş’ta

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, geride kalan sezonu çifte kupayla kapatan teknik direktör Sergen Yalçın’la bir senelik anlaşma sağladıklarını söyledi.

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Kocadağ, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın ile gerçekleştirdikleri toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA’nın aktardığına göre “Tüm Beşiktaş camiasına ve Türk futboluna hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” diyen Kocadağ, şunları söyledi: “Sergen Yalçın, geçen senenin çift kupalı hocası. Beşiktaş’ın öz kaynak düzeninden yetişmiş, hem futbolculuğu hem de hocalığıyla Türk futboluna katkı sağlamış biri. Hocamız, 47-48 yaşında. Bu kariyer için genç sayılabilecek bir yaş. Önünde uzun bir zaman var. İnşallah uzun bir hocalık dönemi olacak. Beşiktaş’ta olması bize keyif veriyor ve bizler için gurur kaynağı. Kendi öz kaynak düzenimizden çıkıp kupaları kaldırması, şampiyonluklar yaşatması bizim için ayrı bir gurur.”

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı, Yalçın’la görüşmelerin uzamasından ‘başka anlamların çıkarılmaması gerektiğini’ belirterek, şöyle devam etti: “Geçen sene kupaların sonunda yeni sözleşmeyle alakalı görüşmelerimiz başladı. Bu süreç bir parça uzun sürmüş ve sancılı geçmiş olabilir ama görüşmelerin olumlu biteceğine dair hiçbir endişemiz olmadı. Başkanımız ve yönetim kurulu olarak bu sürecin olumlu biteceğine yürekten inanıyorduk. Hocamız da anlaşma taraftarıydı. Bu süreçler, hedefleri olan takımlarda yaşanabiliyor. Beşiktaş gibi büyük camialarda bu süreçlerin uzaması yanlış anlaşılmamalı. Bu, bütün büyük kulüplerde yaşanıyor. Bazen de çok erken bitebiliyor. Buradan başka anlamlar çıkarmak doğru olmaz.”

Sözleşmenin bir senelik olmasını Sergen Yalçın’ın istediğini aktaran Emre Kocadağ, “Göreve geldiğimizde 1,5 senelik sözleşme yapmıştık. Bir sene olması hocamızın tercihi. Bizim için de uygun bir süreç. Seneye takılacağımız bir konu yok. Beşiktaş ve Sergen Yalçın’ın gönül birlikteliği sözleşmelere sığacak şekilde değil. Süre, sözleşmede yazan bir madde sadece” dedi.

Yalçın, Beşiktaş’ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk kazanan ilk isim olarak tarihe geçmişti. 15 Mayıs’taki Göztepe karşılaşmasının ardından lig şampiyonu olan Beşiktaş 18 Mayıs’taki Antalyaspor maçındaki galibiyetiyle de Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi olmuştu.