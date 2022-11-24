Sergen Deveci: Haberlerin aksine gayet iyiyim

Amasya’da turneden dönen tiyatrocuların geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve ameliyata alınan Sergen Deveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘haberlerin aksine iyi olduğunu, yemek yediğini ve tepki verdiğini’ açıkladı.

Sergen Deveci hastaneden fotoğrafını paylaştı

Çorum’da ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs pazar akşamı önünde giden TIR’a çarpmıştı.

Üç tiyatrocunun öldüğü kazada ağır yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye getirilen Sergen Deveci boynu ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat olmuştu.

Deveci, İnstagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla iyi olduğunu duyurdu:

“Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum.

Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin.”