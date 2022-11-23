Sergen Deveci ameliyat oldu: Yoğun bakımda uyutuluyor

Amasya’da turneden dönen tiyatrocuların geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sergen Deveci, geçirdiği ameliyatın ardından önlem amaçlı yoğun bakıma alındı.

Ameliyatı başarılı geçen Sergen Deveci önlem amaçlı yoğun bakımda uyutuluyor

Çorum’da ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs pazar akşamı önünde giden TIR’a çarpmıştı.

Habertürk’ün aktardığına göre üç tiyatrocunun öldüğü kazada ağır yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye getirilen Sergen Deveci boynu ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat oldu.

Ameliyatı başarılı geçen Deveci’nin doktorları operasyonun sekiz saat sürdüğünü açıkladı.

Ameliyatın beklenenden daha iyi geçtiğini belirten doktorlar, operasyonun yorucu olması sebebiyle oyuncunun önlem amaçlı hastanenin yoğun bakım servisinde uyutulduğunu belirtti.

Sergen Deveci uyandırılınca sağlık durumu hakkında net bilgi edinilecek.