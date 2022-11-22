Üç tiyatrocunun öldüğü kazada minibüs şoförü ‘tam kusurlu’ bulundu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde turneden dönen tiyatro oyuncuları Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın hayatını kaybettiği kazada; TIR’a çarpan minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş’ın 8’de 8 kusurlu olduğu ortaya çıktı.

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Çorum’da ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs dün akşam saatlerinde, önünde giden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR’a çarpmıştı.

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, sekiz oyuncu yaralanmıştı.

8’de 8 kusurlu bulundu

DHA’nın aktardığına göre kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada; süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş ile TIR şoförü Hacı Ahmet Kılıç gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan iki sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, Hacı Ahmet K. adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Bektaş’ın, hazırlanan kaza tespit tutanağına göre 8’de 8 kusurlu bulunduğu, kaza yerinde fren izine rastlanılmadığı ortaya çıktı.

Bektaş’ın, “110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Kazadan sonra yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Çok üzgünüm. Keşke bu acı kaza yaşanmasaydı” dediği öğrenilirken, kaza sırasında TIR’ın süratinin 55 kilometre olup sağ şeritte bulunduğu tespit edildi.